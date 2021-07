Alguns dos maiores nomes da música internacional vão juntar-se num evento mundial de 24 horas para combater a pobreza global. O evento Global Citizen Live 2021 vai ser transmitido online no dia 25 de setembro e terá atuações em todo o mundo, incluindo as cidades de Nova Iorque, Los Angeles, Londres, Lagos, Paris, Rio de Janeiro, Sydney e Seul.

Esta vai ser uma épica transmissão de 24 horas global com atuações filmadas nos seis continentes com o propósito de unir o mundo na defesa do planeta e na derrota da pobreza", explicou a Global Citizen, num comunicado feito na terça-feira.

O evento contará com a atuação de vários artistas, como Billie Eilish, BTS, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Camila Cabello, Demi Lovato, The Weeknd, Metallica, Coldplay, Green Day, Duran Duran, Andrea Bocelli, Metallica, Lorde, Usher e entre outros.

Este espetáculo pretende doar mil milhões de doses da vacina covid-19 a países subdesenvolvidos, angariar sete mil milhões de euros para associações de combate à fome e 500 milhões para programas educativos. Além disso, tem como objetivo contribuir com 250 milhões de euros para causas que apoiem a igualdade de género, a igualdade racial e os direitos LGBTQ+.

A covid-19 empurrou mais de 160 milhões de pessoas de volta à pobreza extrema e estagnou os progressos na área das alterações climáticas. Devemos retificar os danos causados e responsabilizar os líderes mundiais e as empresas para assegurar que o mundo inteiro recupera desta pandemia", declarou o chefe executivo da Global Citizen, Hugh Evans, citado pelo jornal The Guardian.

O concerto será transmitido na ABC, ABC News Live, BBC, FX, iHeartRadio, Hulu, YouTube, Twitter e em muito mais plataformas.

Em 2020, o concerto One World: Together at Home conseguiu angariar 127 milhões de dólares, cerca de 107 milhões de euros, para várias instituições de caridade.