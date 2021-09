Elton John anunciou esta quarta-feira o lançamento de um novo álbum de colaboração, chamado The Lockdown Sessions, composto durante a pandemia da covid-19.

O disco, de 16 músicas, será colocado à venda a 22 de outubro.

A última coisa que eu esperava fazer durante o confinamento era um álbum. Mas, à medida que a pandemia avançava, surgiram projetos pontuais", explicou Elton John, na rede social Facebook.

O álbum vai contar com o contributo de vários cantores internacionais, como é o caso de Dua Lipa, Stevie Wonder, Nicki Minaj e Stevie Nicks.

The Lockdown Sessions conta ainda com participações de Lil Nas X, Gorillaz, Pearl Jam, Eddie Vedder, Young Thug e muito mais.

Algumas das sessões de gravação tiveram de ser feitas remotamente, via Zoom, o que obviamente nunca tinha feito antes. Algumas das sessões foram gravadas sob normas de segurança muito rigorosas: trabalhar com outro artista, mas separadas por ecrãs de vidro", confessou o músico.

A faixa de Elton John com Dua Lipa, “Cold Heart (PNAU Remix)”, já foi lançada no mês passado.

Ter a oportunidade de passar um tempo com Dua Lipa, ainda que remotamente, foi incrível. Ela é uma artista e pessoa verdadeiramente maravilhosa, absolutamente cheia de criatividade e ideias. A energia que ela trouxe para ‘Cold Heart’ simplesmente surpreendeu-me”, ressaltou.

Estas são as 16 músicas que vão estar no álbum:

1. Elton John & Dua Lipa – ‘Cold Heart’ (PNAU Remix)

2. Elton John, Young Thug & Nicki Minaj – ‘Always Love You’

3. Surfaces feat. Elton John – ‘Learn To Fly’

4. Elton John & Charlie Puth – ‘After All’

5. Rina Sawayama & Elton John – ‘Chosen Family’

6. Gorillaz feat. Elton John & 6LACK – ‘The Pink Phantom’

7. Elton John & Years & Years – ‘It’s a sin’ (global reach mix)

8. Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith – ‘Nothing Else Matters’

9. Elton John & SG Lewis – ‘Orbit’

10. Elton John & Brandi Carlile – ‘Simple Things’

11. Jimmie Allen & Elton John – ‘Beauty In The Bones’

12. Lil Nas X feat. Elton John – ‘One Of Me’

13. Elton John & Eddie Vedder – ‘E-Ticket’

14. Elton John & Stevie Wonder – ‘Finish Line’

15. Elton John & Stevie Nicks – ‘Stolen Car’

16. Glen Campbell & Elton John – ‘I’m Not Gonna Miss You’

Elton John prepara-se para reiniciar a sua última digressão mundial, Farewell Yellow Brick Road, a 28 de Setembro, em Copenhaga.