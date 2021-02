Ariana Grande está uma vez mais no topo, depois de conquistar mais um recorde do Guinness, o seu 20.º, precisamente por não sair de cima.

A cantora norte-americana, de 27 anos, tornou-se agora na artista que "mais canções estreou no número 1 da lista Billboard Hot 100", com cinco das suas músicas no topo da tabela, anunciou o livro dos recordes mundiais.

O que torna o seu último recorde tão extraordinário é o facto de Ariana Grande ser a única artista a consegui-lo", justificou o Guinness World Records, recordando um sucesso "impressionante" e que "começou na adolescência".

Entre os recordes do Guinness conquistados por Ariana Grande, constam "Mais entradas em simultâneo no Top 40 da tabela de singles dos EUA por uma artista feminina", "Maior número de subscritores de um músico no YouTube (feminino)", "Maior número de nomeações nos MTV VMA para Melhor Colaboração" e "Maior número de ouvintes mensais no Spotify para uma artista feminina".

O último e sexto álbum de Ariana Grande, "Positions", foi lançado a 30 de outubro, com o single "Positions" a atingir o número 1 da Billboard Hot 100 a 7 de novembro.

As outras quatro canções que atingiram o topo da tabela são: "thank u, next", "7 rings", "Stuck with U" (featuring Justin Bieber) e "Rain on Me" (Lady Gaga featuring Ariana Grande).