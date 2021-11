A Venezuela bateu oficialmente o recorde do Guinness da maior orquestra do mundo, depois de um concerto, realizado em 13 de novembro, com a participação de mais de 12 mil músicos, anunciou a organização.

“Recebemos as vossas provas da maior orquestra do mundo para o Guinness World Records [recordes mundiais do Guinness] e já temos o resultado final. O recorde a bater era de 8.097 pessoas, e posso agora confirmar que esta tentativa [da Venezuela] foi bem sucedida. Parabéns ao Sistema [de orquestras e coros juvenis e infantis] por ter conseguido um novo título do Guinness World Records para a maior orquestra", disse a porta-voz da organização, em videoconferência, no sábado, Susana Reyes.

Susana Reyes indicou que o anterior recorde pertencia à Rússia, com uma orquestra de 8.097 músicos.

Ao conhecer o resultado, o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, manifestou orgulho e satisfação pela proeza mundial dos mais de 12 mil músicos do Sistema de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis do país.

“Que Orgulho! O Sistema de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela conseguiu. Somos o Recorde Mundial do Guinness como a Maior Orquestra do Mundo. Parabéns aos mais de 12 mil músicos e maestros. Deram uma enorme alegria à nossa pátria”, escreveu Nicolás Maduro na sua conta na rede social Twitter.

O diretor executivo do sistema de orquestras venezuelano, Eduardo Méndez, entregou, numa cerimónia no palácio presidencial de Miraflores, o certificado do novo recorde do Guinness a Maduro.

Em 13 de novembro, mais de 12 mil músicos apresentaram-se em concerto no pátio da Academia Militar de Caracas, com o objetivo de bater o recorde mundial do Guinness para a “maior orquestra do mundo”.

O Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela, conhecido popularmente por "Sistema", interpretou a Marcha Eslava, do compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, com a duração de 12 minutos.

A orquestra prestou ainda homenagem ao falecido maestro José Antonio Abreu, que fundou o "Sistema" em 1975, um programa público para tornar a educação musical acessível a milhares de crianças das classes populares, por onde passou o maestro e diretor musical da Ópera de Paris e da Orquestra Filarmónica de Los Angeles Gustavo Dudamel.

O Sistema foi replicado em mais de 70 países, entre eles Portugal, com o projeto "Orquestras Sinfónicas Juvenis – Orquestra Geração", criado em 2007, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, para combater o insucesso e abandono escolar através do ensino da música.

A Venezuela detém vários recordes mundiais do Guinness, entre eles o da maior 'arepa' (panqueca de milho) do mundo, com quase 500 quilogramas, o Salto Ángel, a maior queda de água do mundo, com 979 metros de altura e a geladaria Coromoto, com tem disponíveis mais de mil sabores.

Em 2009, a modelo venezuelana Stefanía Fernández Krupij ficou no Guinness por ser a primeira, e até agora, única candidata da Miss Universo a ser coroada por uma compatriota, Dayana Mendoza.