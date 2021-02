Chegou o grande dia do futebol americano. É dia de 'Super Bowl'. Mas, à boa maneira americana, a final do campeonato não se resume ao desporto e o momento mais aguardado da noite é possivelmente... o intervalo.

O 'halftime show' é o palco em que qualquer artista sonha atuar. Por lá, já passaram nomes lendários do entretenimento mundial como Michael Jackson, Prince, Beyoncé ou Bruce Springsteen. Este ano, a "tarefa" foi entregue a Abel Tesfaye, mais conhecido por The Weeknd.

Para o mega espetáculo, que é sempre visto por mais de 100 milhões de espectadores (contando apenas com a televisão convencional, nos EUA), The Weeknd deverá trazer os seus maiores sucessos. Desde "I Can't Feel My Face", até "The Hills", "Starboy", "Pray For Me" ou "Blinding Lights".

Se por um lado a expectativa é mais que muita, os rumores também seguem em crescendo até ao momento em que Abel pisar o palco. Os jornais especializados têm várias apostas, no momento de alvitrar que o cantor vai estar acompanhado. Desde Rosalía, Ariana Grande e Doja Cat, até Drake. A possibilidade de ver o cantor acompanhado tem deixado os fãs em êxtase.

Em ano de pandemia, The Weeknd quer surpreender: vem aí o 'halftime' mais longo de sempre

Numa entrevista à revista Billboard, o cantor que dá voz a "Save Your Tears" confirmou que o seu espetáculo, no intervalo daquele que é o maior evento desportivo dos Estados Unidos da América, terá cerca de 24 minutos.

Para ter um termo de comparação, o espetáculo mais longo, até ao momento, foi o de Michael Jackson, em 1993, com cerca de 18 minutos. Todos os outros rondam a duração média de 13 minutos.

Conheça o top10 das atuações mais longas, da história do 'halftime show' do Super Bowl.

Michael Jackson em 1993 (17:06) Shakira & Jennifer Lopez em 2020 (14:21) Maroon 5 em 2019 (13:51) Lady Gaga em 2017 (13:47) Justin Timberlake em 2018 (13:44) Bruno Mars em 2014 (13:44) Beyoncé em 2013 (13:14) Coldplay, Bruno Mars & Beyoncé em 2016 (13:11) Paul McCartney em 2005 (13:05) Black Eyed Peas em 2011 (12:55)

Sonho de menino: The Weeknd investe, do próprio bolso, 7 milhões de dólares

A estrela canadiana não está a olhar a meios para atingir o objetivo de ter um espetáculo megalómano e "cinematográfico". Além do investimento da 'Pepsi', a marca que patrocina o espetáculo, The Weeknd revelou que investiu 7 milhões de dólares, cerca de 5.826.275 euros.

O nosso foco é chegar às pessoas que estão em casa e fazer da nossa performance uma autêntica experiência cinematográfica", afirmou o cantor, em entrevista à Billboard.

O empresário do cantor contou que o investimento feito por Abel justifica-se com o facto "de ser um sonho de vida".

Esteve na nossa lista de objetivos desde o dia zero. Veio mais rápido do que esperávamos", afirmou Amir Esmailia.

Depois do jogo há mais: Alicia Keys, Christina Aguilera entre os artistas do 'after'

Depois do jogo, nas redes sociais, terá lugar a transmissão do 'Concert for Small Business', apresentado pela atriz Tiffany Haddish, com o objetivo de arrecadar fundos de apoio a pequenas empresas.

Nesse concerto, cantarão Alicia Keys, Brandi Carlie, Brittany Howard, Christina Aguilera e Luke Bryan.

O Super Bowl acontece na noite deste domingo, e será disputado no 'Raymond James Stadium', na Flórida. O atual campeão, 'Kansas City Chiefs', de Patrick Mahomes, vai defrontar o 'Tampa Bay Buccaneers' do lendário Tom Brady.