A cantora londrina Dua Lipa "dominou" a edição deste ano dos BRIT Awards, ao arrecadar os prémios de Melhor Álbum do Ano no Reino Unido, com "Future Nostalgia" e de Melhor Artista Feminina.

Além de Dua Lipa, as Little Mix venceram o galardão de Melhor Banda do Ano no Reino Unido, J Hus o de Melhor Artista Masculino e Arlo Parks o de Artista Revelação dos prémios anuais de música popular da British Phonographic Industry.

Já "Watermelon Sugar", de Harry Styles, elemento da banda One Direction, foi eleita a Canção Britânica do Ano, enquanto Billie Eilish venceu o prémio Artista Individual Feminina Internacional e The Weeknd o equivalente masculino.

O troféu de melhor Grupo Internacional foi para os HAIM.