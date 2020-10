Kanye West ofereceu à mulher Kim Kardashian um presente inusitado, pelo seu 40º aniversário. Foi a própria socialite quem divulgou o teor do presente, nas redes sociais. Uma prenda “comovente” vinda “do céu”, escreveu Kim na sua conta de Twitter.

Kanye West deu à mulher um holograma do pai de Kim, Robert Kardashian, que morreu em 2003. Trata-se de um vídeo em que Robert aparece em holograma a dizer à filha que olha por ela e pelos irmãos todos os dias e recorda situações da infância de Kim Kardashian, como a música que costumava ouvir com o pai.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC