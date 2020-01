A cerimónia dos prémios Grammy deste domingo foi transformada num tributo a Kobe Bryant, o jogador de basquetebol que morreu, este domingo, num acidente de helicóptero na Califórnia. Bryant viajava acompanhado pela filha e mais sete pessoas.

"Esta noite é pelo Kobe", começou por dizer Lizzo antes de atuar na abertura da cerimónia.

Depois da cantora, foi a vez de Alicia Keys e os Boys II Men (Nathan Morris, Wanya Morris e Shawn Stockman) subirem ao palco para cantarem "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday"-

"Sentimos todos uma profunda tristeza neste momento, porque todo o mundo perdeu um grande herói. Estamos todos na casa que Kobe construiu. Neste momento, Kobe e a filha Gianna, e todos os que perdemos hoje, estão conosco em espírito", afirmou Alicia.

O jogador seria lembrado várias vezes ao longo da noite, com a sua camisola a ser mostrada várias vezes em palco e, mais tarde, quando os colaboradores e amigos do 'rapper' Hussle, incluindo DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Kirk Franklin, Roddy Ricch e YG recordaram o artista que venceu de forma póstuma o primeiro par de Grammys, a sua fotografia foi também mostrada nos ecrãs.