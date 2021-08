Madonna celebra esta segunda-feira o 63º aniversário e, este ano, com um pedido especial aos fãs.

A cantora pop partilhou um vídeo, na sua conta do instagram, com o que gostaria de receber no seu aniversário: a doação de dinheiro para comprar camas no hospital que abriu no Malawi.

"Eu gostava que todos doassem dinheiro para comprar uma cama. Precisamos de 50 camas. Para que todas as crianças que são operadas naquele hospital recuperem em condições, cada uma na sua cama."

Madonna ajudou a construir, há quatro anos, um hospital pediátrico, o único com cuidados intensivos, no Malawi, em África, de onde são os seus quatro filhos: Mercy James, David Banda e as gémeas Estere e Stelle.

A cantora de "Hang up" e "Like a prayer" garante que vai dar o nome de quem doou às camas e que este gesto vai ficar guardado para sempre no seu coração, no das crianças e no dos profissionais de saúde.

O post teve mais de 500 mil likes. A cantora partilhou na biografia o link onde é possível fazer a doação: Adopt a Bed — Raising Malawi