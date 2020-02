O rapper Pop Smoke foi morto a tiro durante um assalto, esta quarta-feira de madrugada. O músico encontrava-se em casa quando dois homens invadiram a propriedade e dispararam várias vezes, atingindo o norte-americano de 20 anos.

De acordo com o TMZ, os homens usavam "máscaras" e fugiram do local a pé, não tendo ainda sido detidos.

Bashar Barakah Jackson - o nome verdadeiro do rapper - ainda foi levado para o hospital Cedars-Sinai, mas acabou por morreu.

Pop Smoke saltou para a ribalta depois da sua música "Welcome to the Party" ter sida incluída em remixes feitos por Skepta e Nicki Minaj.

A plataforma Tidal, do músico Jay-Z, já lamentou a morte do jovem: "Partiu muito cedo".

Saddened by the news of Pop Smoke's tragic death.

Gone way too soon. Rest in peace. 🕊 pic.twitter.com/EpFli2oUXG — TIDAL (@TIDAL) February 19, 2020

O rapper tinha concerto agendado para 8 de julho na praia da Rocha, em Portimão, no festival Rolling Loud, que já confirmou a morte do músico no Twitter.