Todos as noites, às 22 horas, os moradores do Largo Curso Silva Monteiro, no Porto, juntam-se nas suas janelas e varandas para cantar, de forma a combater o afastamento social trazido pela pandemia de Covid-19. Na noite de terça-feira, foi a vez da equipa das Manhãs da Comercial se juntar à iniciativa e proporcionar um momento inesquecível.

Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro, Nuno Markl, Vera Fernandes e Elsa Teixeira deixaram ainda uma mensagem de apoio e de esperança aos moradores do Largo, que, tal como muitas famílias por todo o país, se encontram em casa para contrariar a propagação do novo coronavírus.

A pandemia de Covid-19 quebrou muitas das nossas rotinas. O distanciamento social e as quarentenas voluntárias retiraram do nosso quotidiano uma parte significativa do contacto humano.

Para contornar as medidas de afastamento social, os moradores do largo Curso Silva Monteiro, no Porto, criaram um movimento que não quebra as regras da quarentena, cantando músicas portuguesas nas suas janelas e varandas.

O movimento “Às dez no largo” teve inicio no dia 19 de março e, desde então, os moradores já interpretaram artistas como Salvador Sobral, Rui Veloso, José Cid, GNR, António Zambujo ou Xutos e Pontapés.