O rapper Jon James McMurray morreu depois de cair de um avião enquanto filmava o seu novo videoclip nos céus de Vernon, no Canadá. O incidente aconteceu no sábado, mas só agora foi divulgado pela revista Billboard, que cita o agente do músico.

Segundo a publicação, o acidente aconteceu quando Jon James, de 34 anos, tentava caminhar na asa de um Cessna, acrobacia para a qual treinava há algum tempo.

"No entanto, à medida que o Jon caminhava até à ponta da asa, o pequeno avião entrou numa espiral descendente que o piloto não conseguiu corrigir. O Jon segurou-se à asa até ser tarde demais e, no momento em que se soltou, já não conseguiu abrir o paraquedas. Morreu instantaneamente com o impacto no solo", pode ler-se no comunicado.

Apesar do acidente, o avião conseguiu aterrar em segurança e mais ninguém ficou ferido.

"O Jon era uma pessoa incrível que sorria sempre. Preenchia as pessoas ao seu redor com positividade e nunca falou mal de ninguém. Realmente, tinha um coração de ouro", acrescenta o mesmo comunicado.

Esta terça-feira foi divulgada a música para a qual o rapper gravava o videoclip.