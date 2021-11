Uma guitarra de coleção de Eric Clapton foi arrematada por 625 mil dólares (554 mil euros), num leilão realizado na sexta-feira e no sábado em Nova Iorque, dedicado às lendas do rock, divulgou este sábado a promotora Julien's Auctions.

A guitarra, que estava avaliada entre 300 e 500 mil dólares, era um dos pontos altos deste leilão, que teve lugar no Hard Rock Café de Nova Iorque e conseguiu arrecadar perto de cinco milhões de dólares (quatro milhões de euros), segundo a agência AFP.

