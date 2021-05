A cantora Demi Lovato anunciou que é de género não binário, ou seja, que não se identifica nem como homem nem como mulher, e por isso mudou os seus pronomes de "she/her" (ela) para os pronomes coletivos "they/them", que, ao contrário do que acontece em português (eles, elas) em inglês não identificam o género.

“Hoje é um dia em que estou muito feliz por partilhar mais um pouco da minha vida com todos vocês”, escreveu a norte-americana, de 28 anos, no Twitter.

A cantora de "Sorry (Not Sorry)" disse que compreendeu a sua identidade de género depois de no ano passado ter dedicado algum tempo a um "trabalho de cura e auto-reflexão".

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo