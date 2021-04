O Rock in Rio Lisboa volta a abrir portas quatro anos após a última edição no país e Foo Fighters, The National e Liam Gallagher já estão confirmados como cabeças de cartaz no dia 18 de junho do próximo ano.

A edição vai ser realizada nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022 e, segundo a organização, vai manter “o lineup inicialmente previsto no Palco Mundo”.

“As três bandas vão deitar abaixo a Cidade do Rock a 18 de junho de 2022, assinalando em grande o arranque da 9.ª edição do festival que, devido à pandemia, se viu adiada por duas vezes consecutivas”, afirma a organização em comunicado.

Os bilhetes já adquiridos para este dia, tanto para a data original de 2020 como para 2021, mantêm-se válidos.

Os tão desejados Foo Fighters, que recentemente lançaram um novo álbum amplamente elogiado pela crítica e considerado o disco mais dançável da banda (Medicine at Midnight, o 10.º trabalho da sua carreira), vão encabeçar a primeira noite da 9.ª edição do festival.

O público vai poder ainda dar as boas-vindas a uma das mais conceituadas bandas de indie-rock das últimas décadas os norte-americanos The National e à estrela britânica Liam Gallagher, ex vocalista dos Oasis e “um dos mais importantes elementos do Britpop, que vai colocar a plateia a cantar ao som de todos os seus hits”.