A artista britânica Adele revelou que vai lançar um novo álbum em setembro, durante o casamento de uma amiga. A cantora surgiu muito mais magra nesta cerimónia. A imprensa cor de rosa diz que Adele perdeu perto de 45 quilos.

A novidade foi anunciada antes de cantar uns dos seus êxitos, 'Rolling in the Deep', no casamento dos amigos Dockrill e Hugo White, em Londres.

Adele, que já não lança nenhum álbum desde 2015, afirmou que os fãs vão poder contar com um novo disco em setembro.

Esperem o meu álbum em setembro", disse a artista perante os convidados.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram a artista a cantar na cerimónia, visivelmente mais magra.

A imprensa cor de rosa divulgou que Adele perdeu cerca de 45 quilos e que fontes próximas da cantora dizem que ela está radiante.