Quem já assistiu a um concerto de Harry Styles sabe que é toda uma experiência intimista, mesmo quando se trata de arenas com dezenas de milhares de pessoas.

O cantor britânico é conhecido pela forte interação com os fãs e, ultimamente, tem adquirido o hábito de ajudar os espectadores a assumirem a sua homossexualidade durante os concertos.

Na passada quarta-feira, durante o espetáculo da "Love on Tour" em Milwaukee, nos Estados Unidos, um vídeo captou McKinley McConnell a segurar um cartaz onde se podia ler: "A minha mãe está no setor 201. Ajuda-me a assumir-me".

A jovem de 23 anos estava junto ao palco, quando Harry Styles aproximou-se, com o microfone, e perguntou: "O que é que gostarias de dizer à tua mãe?".

Apressando-se para o centro do palco, o cantor britânico gritou: "Lisa, ela é homossexual!" enquanto fortes aplausos enchiam a arena com 17.000 pessoas.

A jovem McKinley contou, mais tarde, à NBC News, que voou de propósito de Los Angeles para assistir ao concerto com a mãe, que estava sentada num setor diferente.

“Eu literalmente comprei o bilhete dela à ultima hora”, explicou McConnel, afirmando também que a mãe provavelmente já sabia sobre a sua sexualidade antes de lhe ter contado oficialmente - aliás, de ter feito Harry Styles contar.

Já a mãe, ficou inicialmente em choque e não conteve a emoção.

Mas esta não é a primeira vez que Harry Styles tem influência na vida dos fãs. Esta terça-feira, também deu conselhos amorosos:

🎥| Harry’s full speech last night responding to a fan asking whether or not they should give someone a second chance.



“What ruined the first chance?”

“He was controlling.”

“Controlling? Nope, absolutely not. Bye bye! Bye bye! Bye bye! When I say controlling, you say… bye bye!” pic.twitter.com/jEUGqEH4iC