Morreu o rapper Juice WRLD, um dos mais promissores artistas do género musical. Tinha 21 anos.

Segundo o site TMZ, o rapper sofreu convulsões enquanto andava no aeroporto de Chicago depois de ter aterrado de um voo vindo da California.

Testemunhas contaram à TMZ que Jarad Anthony Higgins, nome real de Juice WRLD, foi levado para o hospital, onde acabou por morrer pouco tempo depois.

A causa da morte ainda não foi revelada.

Juice WRLD ficou conhecido depois de atingir o segundo lugar na lista das canções mais ouvidas dos Estados Unidos em 2018, com o single “Lucid Dreams”. O álbum "Death Race for Love" também chegou ao primeiro lugar no ranking dos 200 melhores discos da revista Billboard, no ínicio de 2019.