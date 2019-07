O que fazem juntos uma estrela da pop e um presidente popular? Foi o que aconteceu na última noite, na Altice Arena, onde Rod Stewart encheu uma casa que tinha na plateia, e nos bastidores, como se pode comprovar pela fotografia, Marcelo Rebelo de Sousa.

A imagem foi tirada pela produtora do concerto e partilhada na sua conta no Twitter, referindo-se a "uma noite mágica" e a um "espetáculo inesquecível".

Hoje foi uma noite mágica. Rod Stewart deu um espetáculo inesquecível com casa cheia e uma energia que certamente ninguém vai esquecer. O público foi absolutamente maravilhoso e hoje terminamos o dia de coração cheio. Obrigado Sir Rod Stewart ❤️ pic.twitter.com/g3AaZ9mSvs — Everything Is New 🎧 (@everythingisnew) July 1, 2019

Marcelo não recebeu Rod Stewart em Belém, mas o Belenenses foi surpreendido com a visita do cantor escocês.

Antes de subir ao palco da Altice Arena, Rod Stewart subiu ao relvado do Jamor, para visitar o mítico estádio onde o Celtic venceu a Taça dos Campeões Europeus, em 1967, com uma vitória sobre o Inter Milão por 2-1

O plantel do Belenenses reuniu-se para registar o momento, com Rod Stewart vestido a rigor, com uma camisola dos católicos de Glasgow.