Morreu a cantora de música country Kylie Rae Harris, na sequência de um acidente de carro, nos Estados Unidos. A artista de 30 anos envolveu-se num acidente com três carros, na noite desta quarta-feira. Do sinistro resultou ainda uma outra vítima mortal, uma rapariga de 16 anos. O acidente deu-se na estrada 522, no estado do Novo México.

Em comunicado à Billboard, a agente da cantora confirmou a morte, pedindo a privacidade para a família: "Estamos de coração partido".

Kylie Ray Harris publicou um tweet pouco tempo antes do acidente, numa nota onde dizia que estava com pouco combustível no seu automóvel.

O meu carro só tem autonomia para 46 milhas e a próxima bomba é a 36 milhas", escreveu.

Fuel range is 46 miles and I’m 36 from the nearest gas station



Dear baby Jesus please don’t let me get stranded in NM — Kylie Rae Harris (@KylieRH) September 4, 2019

A artista tinha lançado o seu último trabalho em março deste ano, num pequeno álbum de seis canções.