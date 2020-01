O cantor e compositor norte-americano David Olney morreu este sábado, aos 71 anos. O músico de folk morreu durante uma atuação num festival na Florida, Estados Unidos.

Segundo as informações que constam num comunicado colocado no seu website, David Olney sofreu um ataque cardíaco fulminante quando atuava no "Songwriters Festival" em Santa Rosa Beach.

Scott Miller, que atuou ao lado David Olney nesse festival, contou numa mensagem partilhada no Facebok que a morte do cantor terá sido “tão fácil e gentil como ele”. Miller escreveu ainda que David Olney parou a meio de uma música, fez uma pausa e pediu desculpa. Depois, “encostou o queixo ao peito, mas nunca largou a guitarra, nem caiu do banco”.

Amy Rigby, que também atuava nesse espectáculo, escreveu uma mensagem dedicada a Olney no Facebook, frisando os esforços que foram feitos para tentar reanimar o músico.

Os médicos na plateia e o pessoal do festival estavam todos a trabalhar arduamente para o trazer de volta. É duro escrever sobre isto porque eu não consigo acreditar que ele esteja morto. (...) Todos nós perdemos alguém importante ontem à noite.”

David Olney lançou mais de 20 álbuns ao longo de quatro décadas de carreira e compôs músicas para nomes como Linda Ronstadt, Steve Young e Emmylou Harris.

Era casado e tinha dois filhos, Lillian e Redding.

Ainda não se sabem detalhes sobre as cerimónias fúnebres.