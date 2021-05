O músico brasileiro MC Kevin, de 23 anos, morreu este depois após cair da varanda do 11.º andar de um hotel, na zona da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no Brasil. O jovem ainda chegou a dar entrada no hospital em estado grave, mas acabou por não sobreviver aos ferimentos.

O alerta foi dado pelas 18h13 hora local (22h13 em Portugal) para uma queda. As circunstâncias da morte do músico estão a ser investigadas pelas autoridades brasileiras.

Neymar Jr. Utilizou as redes sociais para reagir à morte do jovem. Incrédulo, o craque do PSG agradeceu todo o carinho que o artista teve por ele.

Sem acreditar, 23 anos .... Moleque, juro que não sei o que dizer... Só agradecer pelo carinho", escreveu o atleta.