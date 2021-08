Foi revelado mais um pormenor sobre a misteriosa morte do cantor brasileiro MC Kevin. Uma nova testemunha veio contradizer a versão apresentada pelos amigos, que alegaram que o artista morreu na sequência de uma queda do quinto andar, num hotel na zona da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, enquanto tentava sentar de uma varanda para a outra.

Numa entrevista exclusiva à RecordTV, Bianca Rodrigues, modelo e acompanhante de luxo que se encontrava hospedada no hotel ao lado, disse que assistiu a tudo e que MC Kevin foi incentivado a saltar sendo que, momentos antes de cair, pediu ajuda, mas foi ignorado.

Confirmo que vi a queda do MC Kevin. Foi uma mera coincidência eu estar no hotel ao lado de MC Kevin. Pois eu não sabia da presença dele naquela cidade [Rio de Janeiro]”, disse.

Quando eu tentei me aproximar para ver o que ele estava fazendo, eu já vi as mãos dele se soltando. Aí eu entrei em desespero, porque eu vi o momento em que ele caiu", acrescentou.

No dia em que tudo aconteceu, Bianca estava no quarta com MC e um outro amigo enquanto acompanhante de luxo. Questionada sobre o porquê de não ter ajudado a salvar o cantor, Bianca explicou que não teve tempo porque "foi tudo muito rápido". Admitiu ainda que estava sob o efeito de drogas e álcool, o que fez com que a capacidade de reação fosse mais lenta.

De acordo com o advogado, Bianca assistiu a uma discussão muito acesa entre MC VK e MC Kevin perto da varanda do quarto.

Segundo os relatos da minha cliente, o MC VK e o MC Kevin discutiam sobre a possibilidade da senhora Deolane [mulher de Kevin] estar a vir no corredor do quarto 502", explicou o advogado Danilo Garcia de Andrade, à RecordTV.

Estas novas revelações foram todas acrescentadas ao depoimento que a modelo e acompanhante de luxo deu na altura às autoridades e também já foram enviadas ao Ministério Público.

Recorde-se que uma autópsia ao corpo de Kevin Nascimento Bueno, revelada a 20 de maio, concluiu que o músico sofreu uma hemorragia na cabeça, perfurou o pulmão e o fígado, entre outras lesões. O músico sofreu ainda fraturas no nariz, no maxilar e em 10 costelas do lado esquerdo do corpo.

O cantor brasileiro estava hospedado com a mulher, Deolane Bezerra, e membros do seu grupo. Todas estas testemunhas já foram ouvidos pelas autoridades.

