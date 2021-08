Morreu este domingo Brian Travers, icónico membro da banda UB40. O saxofonista e compositor britânico lutava contra um cancro, e acabou por morrer junto da família.

O fundador da banda de reggae morreu em Moseley, e a banda apressou-se a prestar homenagem: "É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso camarada, irmão e fundador dos UB40, a lenda da música Brian David Travers", escreveu o conjunto numa nota em que também prestou solidariedade à família.

It is with great sadness that we announce the passing of our comrade, brother, founding UB40 member and musical legend, Brian David Travers. Brian passed away yesterday evening with his family by his side, after a long and heroic battle with cancer. pic.twitter.com/V3EguMJCYY