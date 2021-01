O cantor britânico Gerry Marsden, conhecido por celebrizar a canção 'You'll Never Walk Alone', cantada no princípio e no fim dos jogos do Liverpool, morreu neste domingo, aos 78 anos, anunciou o clube de futebol inglês.

Gerry Marsden, vocalista da banda britânica Gerry and the Pacemakers, lutava há vários anos contra problemas cardíacos.

Marsden formou a banda Gerry and the Pacemakers em 1959, tendo desfrutado de um sucesso quase imediato. No entanto, foi com a versão da música “You’ll Never Walk Alone”, que viria a tornar-se um hino para os adeptos do Liverpool, que a voz de Gerry viria a ser imortalizada.

O clube já utilizou as redes sociais para reagir à perda do músico.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.

Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

A voz de Gerry acompanhou algumas das nossas maiores noites. O seu hino união jogadores, funcionários do clube e adeptos um pouco por todo o mundo, ajudando a criar algo verdadeiramente especial”, pode ler-se no tweet publicado pelos campeões ingleses.

"Um 'scouser' [natural de Liverpool] e adepto do clube toda a vida, Marsden foi o principal cantor da banda de Merseybeat [género musical local] Gerry and the Pacemakers, cuja versão de You'll Never Walk Alone foi adotada pelo 'Kop' [estádio] em 1963", lê-se num comunicado colocado na página oficial do Liverpool.