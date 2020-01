Jerome Cosey, rapper mais conhecido por 5th Ward Weebie, morreu esta quinta-feira, em Nova Orleãos, no hospital onde estava hospitalizado devido a complicações após uma cirurgia ao coração.

O artista deixa um filho de 11 anos, Ja'ron.

5th Ward Weebie foi visto pela última vez em outubro de 2019, em Nova Orleães, após fazer a abertura do 'New Orleans Pelicans’ no Smoothie King Center.

A presidente da Câmara LaToya Cantrell's foi uma das últimas figuras a estar com o rapper e partilhou uma fotografia com o artista no Instagram.

Partiu-me o coração saber que o Jerome Cosey - o nosso 5th Ward Weebie - morreu. ”

View this post on Instagram A post shared by Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) on Jan 9, 2020 at 3:16pm PST

Weebie era uma referência cultural para a cidade de Nova Orleães. Após a destruição do furacão 'Katrina' lançou o hit "F*** Katrina" em homenagem àqueles que sofreram durante a catástrofe, incluindo o próprio artista.

"Deixem que seja uma verdade engraçada.. a 'F*** Katrina' é a verdade engraçada. Eu tornei uma situação drástica, algo que era horrível para mundo- e eu era parte desta situação, então tive a capacidade de transformar algo tão drástico em algo do que possamos rir um pouco - e essa é a verdade. Mesmo elemento, mesma energia", explicou em 2014 em entrevista à jornalista Alison Fensterstock.

O rapper também fez colaborações com o rapper Lil Wayne na música "Bend it Ova". Nos últimos anos trabalhou apenas como promotor.