O rapper Young Dolph, conhecido pelo seu mais recente álbum Rich Slave, morreu, esta quarta-feira, aos 36 anos, depois de ter sido baleado em público, em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos.

De acordo com a imprensa internacional, Young Dolph, cujo nome verdadeiro é Adolph Robert Thornton Jr., estava a comprar bolachas numa padaria em Memphis, a sua terra natal, quando foi surpreendido por um indivíduo, que surgiu num carro e disparou sobre o rapper.

De acordo com as autoridades locais, que estão agora a investigar o incidente, "de momento, ainda não há suspeitos" identificados, uma vez que o atirador está em fuga.

Young Dolph lançou o seu álbum de estreia King of Memphis em 2016. Desde então, o rapper lançou vários hits no género musical, incluindo Blue Diamonds, e RNB, com Megan Thee Stallion. O seu álbum mais recente, Rich Slave, lançado em 2020, atingiu o quinto lugar nos classificados da Billboard 200.