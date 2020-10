O cantor norte-americano Johnny Nash, famoso pelo conhecido êxito "I Can See Clearly Now", morreu nesta terça-feira, de causas naturais, na sua casa, confirmou o filho ao site TMZ.

Johnny Nash tinha 80 anos.

Ele foi um pai maravilhoso e um homem de família. Ele adorava as pessoas e o mundo. Deixará saudades na sua comunidade. A família era tudo para ele", disse Johnny Nash III.

“I Can See Clearly Now,” editado em 1972, foi um êxito internacional.

O seu último álbum "Here Again" foi lançado em 1986.