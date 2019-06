O produtor e amigo de Freddie Mercury Dave Clark lançou o vídeo “Time Waits For No One”, uma performance inédita do artista, originalmente gravada em 1986 para o musical “Time”, anunciou o Universal Music Group (UMG).

“Time Waits For No One” (“O Tempo não espera por ninguém”, em tradução livre) apresenta o vocalista dos Queen “na sua fase mais admirável, num desempenho simples, apenas acompanhado por um piano”, tocado pelo teclista Mike Morgan, lê-se no comunicado do grupo discográfico.

O tema, que é “uma homenagem à força musical de Freddie Mercury, à performance, ao drama e à capacidade vocal”, foi gravado em abril de 1986, no Dominion Theatre de Londres, para o álbum do musical “Time”, produzido por Dave Clark, com participação de artistas musicais como Cliff Richard, Leo Sayer e Julian Lennon.

Freddie Mercury, cantor, pianista e compositor britânico, morreu em 1991 e, como vocalista da banda de rock Queen, compôs e interpretou canções como “We are the Champions”, “Love of My Life”, “Somebody to Love” e “Don’t Stop me Now”.

“Bohemian Rapsody”, música de 1975, deu nome ao “filme biográfico mais lucrativo da história”, como recorda o comunicado. Estreado no ano passado, com a premiada interpretação do ator Remi Malek, o filme foi premiado pelos Óscares da Academia, Globos de Ouro e Prémios BAFTA.