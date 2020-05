Ty, rapper britânico de origem nigeriana, morreu aos 47 anon, vítima de coronavírus. A notícia foi conhecida esta quinta-feira à noite.

O artista passou quase um mês numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital britânico por causa da infeção pela Covid-19.

Ty, que também era conhecido pelo nome de batismo Ben Chijioke, tinha sido internado no início de abril. Amigos próximos do músico chegaram a mobilizar uma angariação de fundos para o ajudar.

O músico, que chegou a ser indicado aos prémios Mercury, com o álbum Upwards, juntamente com Amy Winehouse, The Streets e Franz Ferdinand.

A sua música era inspirada na escola dos rappers norte-americanos. De acordo com a BBC, tinha um estilo maduro e espirituoso.

A morte de Ty foi lamentada por várias estrelas da música. O DJ Charlie Sloth diz que lhe morreu "um amigo, um modelo e uma verdadeira base para o rap do Reino Unido".

Posdnuous, do trio de rap americano De La Soul, que participou no álbum de Ty, Closer, em 2006, escreveu: "Este irmão foi realmente uma boa pessoa. É triste ver-te subir desse reino tão cedo.”

This brother here was truly a good person...... Sad to see you ascend from this realm so soon. Rest in Power @tymusic #TY #fuckcovid19 #rip https://t.co/rbJzK0LHgx — POS (@PlugWonDeLaSoul) May 7, 2020

RiP ✨🕊😔 TY pic.twitter.com/9VGsnElxiP — So Solid Crew / Mega (@OFFICIALSOSOLID) May 7, 2020