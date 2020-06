Na Smooth FM, durante duas horas, entre as 21:00 e as 23:00, este fim de semana, 27 e 28 de junho, o radialista e poeta Gonçalo Câmara será o anfitrião da oitava edição da Noite de Literatura Europeia 2020 No Ar, um programa especial centrado na leitura de excertos de 13 autores europeus.

Portugal estará representado por Joana Bértholo, que irá ler algumas passagens de um conto inédito. “Esta é uma exceção à regra, já que será a única leitura assegurada pelo próprio autor: os restantes 12 excertos vão ser lidos em português por atores e/ou atrizes”, refere o comunicado da rádio.

A Noite da Literatura Europeia 2020 no Ar é uma iniciativa da EUNIC Portugal, com o apoio da Comissão Europeia. Criada em 2006, a rede EUNIC é constituída pelos Institutos Nacionais de Cultura e por algumas embaixadas da União Europeia, tendo como objetivo promover a diversidade cultural e linguística europeia.

AUTORES E OBRAS SELECIONADAS

Marion Poschmann (Alemanha)

As ilhas dos pinheiros | Romance

Leitura por Ulisses Ceia

Thomas Köck (Áustria)

Atlas | Drama

Leitura por Olinda Favas

Jitka N. Srbová (República Checa)

A Floresta | Poesia

Leitura por Ligia Cruz

Joana Bértholo (Portugal)

O que pedir | Conto

Leitura pela autora

Robert Bebek (Croácia)

Vulcão | Poesia

Leitura por Arijana Medvedec

Javier Castillo (Espanha)

O dia em que perdemos a cabeça | Policial/Thriller

Leitura por Pedro Saavedra

Sofi Oksanen (Finlândia)

Norma | Romance

Leitura por Ana Água

Virginie Despentes (França)

Vernon Subutex | Romance

Leitura por Cátia Tomé

László Krasznahorkai (Hungria)

O Tango de Satanás | Romance

Leitura por Miguel Loureiro

Francesco Carofiglio (Itália)

L’estate dell’incanto | Romance

Leitura por Beatriz Godinho

Marta Dzido (Polónia)

As Mulheres do Solidariedade | Não ficção

Leitura por Alexandra Teles

Mark Haddon (Reino Unido)

O Golfinho | Romance

Leitura por Filipe Costa

Gabriela Adameșteanu (Roménia)

Uma Manhã Perdida | Romance

Leitura por Inês Lapa e Lavínia Moreira