Os norte-americanos The Smashing Pumpkins regressam a Portugal no próximo ano para encerrar a 13.ª edição do NOS Alive.

A banda vem apresentar o novo álbum "Shiny and Oh So Bright, Vol.1 / LP: No Past. No Future. No Sun”, gravado nos estúdios Shangri La com o produtor Rick Rubin, o primeiro trabalho de estúdio do grupo em 18 anos e que reúne os membros fundadores Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin e o guitarrista de longa data Jeff Schroeder.

Formados em 1988, os The Smashing Pumpkins lançaram o primeiro álbum “Gish” em 1991, tendo em 1993 chamado a atenção mundial como a edição do disco “Siamese Dream”, quatro vezes multiplatina. Já em 1995 lançam “Mellon Collie and the Infinite Sadness”, que atingiu a marca multiplatina por 10 vezes.

A banda vendeu mais de 30 milhões de álbuns e são detentores de vários prémios, entre eles Grammy, MTV VMA e American Music Award. Continuam a ser uma das mais importantes bandas de rock alternativo de sempre, assim como uma das principais influências dos grupos nascidos nas últimas décadas.

O NOS Alive está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2019.