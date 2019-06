A cantora norte-americana Kali Uchis já não vai atuar no NOS Primavera Sound, no Porto, sendo substituída no segundo dia pelo produtor português Branko, no evento que decorre de quinta-feira a sábado, no Parque da Cidade.

A cantora pop de 24 anos, de nacionalidade norte-americana e colombiana, já não vai atuar pelas 23:40 de sexta-feira, sendo substituída por Branko, cujo álbum mais recente, “Nosso”, foi editado já este ano.

Segundo comunicado da organização, que não aponta as razões para o cancelamento de Uchis, Branko apresenta-se no formato “Live AV”, com um “espetáculo de vídeo e som que está sob o comando do próprio João Barbosa”, nome de Branko.

Imagens coletadas ao longo dos últimos anos pelas viagens para criação de álbuns, programas de TV e ‘online’, o baú de Branko é gigante e diversificado, sempre com novas coordenadas da música eletrónica global”, pode ler-se.

A oitava edição do NOS Primavera Sound decorre de quinta-feira a domingo, no Parque da Cidade do Porto, com nomes como Jarvis Cocker, Jorge Ben Jor, Erykah Badu, Rosalía ou Interpol, entre outros.