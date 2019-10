Tiago Bettencourt vai entrar em estúdio para gravar o novo álbum, que sucede a 'A Procura', publicado em 2017, mas antes passou pelos estúdios da TVI para apresentar 'Trégua'. O novo longa duração deverá ser editado no próximo ano.

Antes, o músico esteve à conversa com José Carlos Araújo, onde falou sobre o novo tema, mas também sobre o que espera os fãs nos concertos agendados para dezembro.

É uma letra dura escondida numa canção levezinha, por isso tem mais profundidade do que possa parecer, não só pela música, mas também pelo vídeo", contou.

O segredo, acrescenta, é "não nos levarmos muito a sério e os momentos maus de maneira leve".

Tiago Bettencourt apresenta o novo trabalho no dia 17 de dezembro, na Casa da Música, no Porto, e, dois dias depois, no Coliseu dos Recreios, num espetáculo em formato 360º.

É mais ou menos a repetição de um concerto que já fizemos em dezembro de 2018, que correu tão bem e as pessoas gostaram tanto que pensámos 'porque não fazemos outro Coliseu no próximo ano?'", revelou Bettencourt. "É uma coisa um bocado arriscada, mas se correr mal, tudo bem".

Os dois espetáculos têm uma vertente solidária: na compra de bilhete com meet&greet, o valor do encontro (meet&greet) será inteiramente entregue à Mansarda, uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem como missão ajudar artistas em situações precárias.