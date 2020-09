O lendário vocalista da banda de reggae Toots & the Maytals nos anos 1960 morreu na sexta-feira “tranquilamente” em Kingston, na Jamaica, aos 77 anos, rodeado pela família, noticiou hoje a BBC News, citando um anúncio do grupo.

O anúncio da morte foi feito na sexta-feira, pela banda, segundo a BBC, desconhecendo-se ainda o motivo da morte do músico, que estava há duas semanas internado nos cuidados intensivos com suspeitas de covid-19, mas sem serem ainda conhecidos os resultados dos testes.

Na nota divulgada na sexta-feira, a banda e a família de Hibbert - deixou a esposa e sete de oito filhos - agradeceram à equipa médica "pelo cuidado e diligência" com que cuidaram do músico.

Famoso por popularizar a música reggae e até nomear este género musical, com o single de 1968 "Do the Reggay", a primeira música a usar o termo, Toots Hibbert ficou conhecido como o pai do reggae.