María Mendiola, a cantora que ficou conhecida com a canção "Yes, sir, I can boogie", morreu aos 69 anos.

A cantora, que era membro da dupla espanhola Baccara, morreu em Madrid na manhã de sábado.

“A minha querida Maria, uma artista maravilhosa, mas acima de tudo minha amiga, deixou-nos nos deixou hoje”, escreveu a sua colega de banda Cristina Sevilla no Instagram.

Mendiola formou a dupla Baccara com outra cantora, Mayte Mateos, em 1977, quando ambas eram dançarinos de flamenco entretendo turistas na ilha de Fuerteventura. O grupo acabou por assinar um contrato a RCA Records, do Reino Unido, alcançando o êxito logo com o primeiro single, "Yes Sir, I Can Boogie", de que se venderam mais de 16 milhões de cópias.

Em 1978 a dupla participou no Festival Eurovisão da Canção com o tema "Parlez-Vous Français?", representando o Luxemburgo.