Sarah Harding, da banda britânica Girls Aloud, morreu aos 39 anos, vítima de cancro da mama.

A informação foi confirmada este domingo pela mãe da cantora, através de uma publicação no Instagram.

É com profundo desgosto que hoje partilho a notícia de que a minha linda filha Sarah morreu. Muitos de vós saberão da batalha de Sarah contra o cancro e que ela lutou tão fortemente desde o seu diagnóstico até ao último dia", escreveu a mãe, Marie.

Segundo noticia a BBC, Sarah Harding tinha anunciado em agosto de 2020 que tinha sido diagnosticada com a doença, que acabou por afetar outras partes do corpo.

A cantora fazia parte da banda Girls Aloud, a "girlsband" que mais vendeu no Reino Unidos no início do século XXI.