A cantora Katy Perry anunciou, esta quinta-feira, que está grávida do primeiro filho. O anúncio foi feito no final do videoclip da música "Never Worn White", com a cantora a mostrar a barriga nos segundos finais.

"OMG, tão feliz por não ter de esconder mais. Ou de andar com malas grandes", escreveu no Twitter pouco depois do anúncio.

omg so glad I don’t have to suck it in anymore 🙄 — KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020

or carry around a big purse lol — KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020

Pouco depois de publicar o vídeo, Katy Perry fez um direto no Instagram onde revelava aos fãs estar muito "entusiasmada e feliz" e que a criança nasce na altura do lançamento do seu sexto álbum.

"Vai haver muita coisa a acontecer neste verão. Não só vou dar à luz, literalmente, mas também figurativamente a algo que vocês têm estado à espero. Vamos chamar-lhe apenas um golpe duplo", afirmou no vídeo.

O bebé é o primeiro filho da cantora e é fruto da relação com Orlando Bloom, de quem está noiva desde fevereiro de 2019.

O ator já é pai de Flynn, de nove anos, do casamento com Miranda Kerr.

Antes de namorar com Orlando Bloom, Katy Perry foi casada, por menos de um ano, com o ator RusselL Brand.