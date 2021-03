A nona edição do festival Nos Primavera Sound realiza-se entre 9 e 12 de junho do próximo ano, no Porto, anunciou a organização.

O festival deveria realizar-se entre 10 e 12 de junho deste ano mas, "devido às incertezas que rodeiam a realização de grandes espetáculos", a organização optou por tomar esta "decisão tão dolorosa" de adiar novamente a realização do evento.

"Apesar de dolorosa, sabemos que é a decisão correta, especialmente para todos aqueles que têm de planear antecipadamente a sua viagem", afirma a organização, garantindo que manteve "contacto permanente com as autoridades locais e com a Direcção-Geral da Saúde, para explorar possíveis soluções".

A organização considera no entanto que "a nona edição do festival Primavera Sound merece ser celebrada como antigamente e as restrições a nível mundial fazem prever que isso não seja possível ainda este verão, pelo menos não da forma como deve ser vivida a experiência completa do festival".

Tame Impala, Tyler The Creator, Beck, Pavement, Gorillaz e Bad Bunny eram alguns dos artistas que estavam agendados para este ano.

O novo alinhamento do festival será anunciado até 5 de junho. E os bilhetes já comprados para as edições de 2020 e 2021 mantêm-se válidos paras as novas datas.

Também esta terça-feira, o festival Primavera Sound de Barcelona anunciou o cancelamento da sua edição deste ano, que estava marcada para 2 a 6 de junho e que deveria comemorar os 20 anos do evento.

"Voltaremos a dançar juntos em 2022", promete o Primavera Sound.