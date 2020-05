A 9.ª edição do festival Primavera Sound, no Porto, vai decorrer entre 10 e 12 de junho, anunciou a organização, remetendo para mais tarde informações sobre a utilização dos bilhetes adquiridos para este ano.

“Tal como comunicado anteriormente, mediante a proibição imposta pelo Governo português à celebração de festivais até ao dia 30 de setembro, vemo-nos na obrigação de adiar a 9.ª edição do NOS Primavera Sound Porto para o próximo ano. Estamos de volta em 2021, de 10 a 12 de junho”, lê-se num comunicado publicado hoje nas páginas do festival nas redes sociais.

A 7 de maio, dia em que foi decidida em Conselho de Ministros a proibição da realização de “festivais e espetáculos de natureza análoga” até 30 de setembro de 2020, o promotor José Barreiro já tinha dito à Lusa que a 9.ª edição, que tinha sido adiada de junho para setembro devido à pandemia da covid-19, já só irá realizar-se em 2021.

A organização do festival refere que continua “a aguardar a publicação da lei do Governo para, assim que possível, dar todas as informações sobre a utilização de bilhetes adquiridos para o NOS Primavera Sound Porto” 2020.

O cartaz da edição do festival prevista para este ano incluía, entre outros, Beck, Lana Del Rey, Bad Bunny, Pavement e Tyler, The Creator.