Lady Gaga atuava, esta quinta-feira, em Las Vegas, quando decidiu convidar um dos fãs a subir ao palco. Assim que o fã subiu ao palco, a cantora começou a dançar com ele e acabou por lhe saltar para o colo.

Mas, não correu bem.

Enquanto a cantora se inclinava, o fã perdeu o equilíbrio e ambos caíram do palco.

De acordo com a imprensa internacional, rapidamente, a cantora levantou-se e retomou o concerto.

“É incrível. Gostámos tanto um do outro que caímos do palco. Caímos nos braços um do outro. Somos como Jack e Rose, do Titanic”, afirmou a cantora ao voltar ao palco.