Brian May, guitarrista dos Queen, revelou que sofreu um “pequeno ataque cardíaco”, composto por “40 minutos de dores no peito, suores e com os braços dormentes”, e teve de ser transportado de urgência pelo seu médico pessoal para o hospital.

Num vídeo partilhado na conta de Instagram do antigo colega de Freddie Mercury, May explicou que, nas urgências, um angiograma acabou por revelar que tinha três artérias bloqueadas e teve de ser tratado como um “caso urgente”.

Pensava que era um homem muito saudável, mas afinal acabei por descobrir que tinha três artérias congestionadas e corria perigo que bloqueassem o fluxo de sangue para o coração”, explicou Brian May.

O guitarrista foi obrigado a optar entre uma cirurgia para implantar um triplo bypass no coração ou colocar três stents, tubos minúsculos de malha expansível, que mantêm as artérias abertas. May acabou por optar pelos implantes stent, que não requer uma cirurgia de peito aberto.

O músico enaltece o desempenho dos médicos que conduziram a uma “incrível operação”. May confessou ainda que saiu do hospital pelo próprio pé e a sentir-se muito melhor.

Agora, saí com um coração que é muito forte. Portanto, acho que estou em boa forma para os próximos tempos”, ironizou o guitarrista.

Este não foi o primeiro problema de saúde do guitarrista dos Queen este mês. No dia oito de maio, Brian May sofreu uma rutura do músculo glúteo máximo num "acidente de jardinagem demasiado entusiástica".

Consegui rasgar o glúteo máximo num momento de jardinagem demasiado entusiástica”, confessou Brian May no Instagram.

De acordo com o músico, esta lesão antiga foi a principal dificuldade na mais recente visita a um hospital. May confessou que continua a ter dores excruciantes numa das pernas, o que dificultou a cirurgia ao coração.