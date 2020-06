A banda Lady Antebellum decidiu mudar de nome, depois de ligações à era da escravatura. Segundo o comunicado do trio, agora Lady A, a palavra antebellum tem conotações aos sulistas norte-americanos da altura da Guerra Civil, sendo que esse era o lado que defendia a continuação da utilização dos negros como escravos. Etimologicamente, o termo significa "antes da guerra", mas sempre foi associado à Guerra Civil norte-americana, nomeadamente aos confederados (lado sul).

O trio de Nashville, que já venceu cinco Grammys e teve vários álbuns nos tops norte-americanos, diz-se "profundamente arrependido pela dor causada".

In a statement on Twitter, they said their eyes had been opened to "the injustices, inequality and biases black women and men have always faced" and "blindspots we didn't even know existed".

Através de uma publicação no Twitter, a banda diz que os seus olhos foram abertos para "as injustiças, a desigualdade e os estereótipos que as mulheres e homens negros sempre enfrentaram".

O nome Antebellum foi dado depois de o conjunto se ter identificado com o estilo arquitetónico sulista, e servia como forma de marcar a influências e as raízes do grupo.