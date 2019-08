/ AM

Um rapper britânico, de 27 anos, foi baleado numa perna durante um assalto à residência onde Mist passava férias com vários amigos na Quinta do Lago, no Algarve.

De acordo com a imprensa britânica, o assalto aconteceu cerca das 22:00 de terça-feira quando os assaltantes invadiram a casa onde o grupo se encontrava, tendo levado jóias, dinheiro, telemóveis e o passaporte do artista. Durante o assalto, o rapper acabou baleado numa perna.

Os suspeitos, que falavam com sotaque irlandês, colocaram-se em fuga e ainda são procurados pelas autoridades.

O rapper, que está no Algarve desde o início do mês, foi levado ao hospital de Faro por dois amigos e já teve alta.

A GNR tomou conta da ocorrência numa fase inicial, tendo a investigação passado para a alçada da Polícia Judiciária.