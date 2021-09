Os ABBA anunciaram o regresso passados 40 anos da separação da banda. O último álbum da banda sueca, The Visitors, saiu em 1981. Agora, o conjunto reúne-se para Voyage, um disco de originais que vai ser lançado a 5 de novembro.

Entre as músicas a lançar está uma canção de Natal, sendo já conhecidas duas das faixas: "I Still Have Faith in You" e "The Shimmying Don’t Shut Me Down".

O grupo, combosto por Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad e Björn Ulvaeus, anunciou também uma série de concertos em Londres, com o mesmo nome do álbum, e que deverão ter estreia em maio de 2022. Esta será uma experiência em que a banda vai aparecer por intermédio de uma versão digital.

Avatares dos Abba criados para o álbum

Os avatares da banda foram criadas com recurso a uma tecnologia especial, a captura de movimento, muito utilizada para a realização de filmes.

A venda de bilhetes para este espetáculo começa dia 7 de setembro, havendo três mil lugares disponíveis na sala chamada ABBA Arena.