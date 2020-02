O cantor Harry Styles foi assaltado no dia de São Valentim em Londres, no Reino Unido, durante uma saída à noite com amigos.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, o artista foi ameaçado com uma faca perto da sua casa e forçado a entregar todo o dinheiro que tinha consigo.

O tablóide The Mirror avança ainda que Styles, antigo membro da banda One Direction, manteve-se calmo durante todo o incidente.

Compreensivelmente, o que aconteceu deixou-o muito abalado” , disse uma fonte próxima do cantor ao The Mirror.

No entanto, o incidente não impediu Harry Styles de atuar esta terça-feira nos Brit Awards, onde estava nomeado para dois prémios: o de melhor álbum britânico e o de melhor artista solo masculino.