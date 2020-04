A cantora britânica Duffy, que há cerca de dois meses revelou que desapareceu durante dez anos da vida pública por ter sido sequestrada e violada, revelou em comunicado mais detalhes da provação por que passou.

Duffy, que quando revelou que fora vítima de crimes graves prometera contar mais sobre o sucedido, divulgou um longo texto no seu site oficial.

Se está a ler isto, tenho de avisar que contém informação que poderá considerar perturbadora", refere, dizendo que tornou público o sequestro e violação por estar "cansada de se esconder". "Estava a permitir que a violação se tornasse uma companheira", frisou.

Era o meu aniversário, fui drogada num restaurante. Fui drogada durante quatro semanas e viajei para um país estrangeiro. Não me lembro de entrar no avião e vim a mim no banco de trás de um carro em andamento. Fui posta num quarto de hotel e o perpetrador regressou e violou-me", escreve a cantora de 35 anos, que diz que o atacante podia tê-la matado em qualquer altura. "Senti a presença de algo que me ajudou a ficar viva", conta.

O perpetrador drogou-me na minha própria casa durante quatro semanas. Não sei se ele me violou durante esse período, só me recordo de acordar no carro no país estrangeiro", explica, dizendo que, provavelmente, não foi drogada quando saiu do Reino Unido porque o atacante não podia levar a substância no avião.

Não me sentia segura para ir à polícia. Senti que, se alguma coisa corresse mal, estava morta, ele ter-me-ia matado", refere. "Não podia arriscar que chegasse às notícias durante o perigo", escreveu Duffy, referindo-se ao período imediatamente a seguir ao sequestro. "Disse a duas agentes da polícia, durante dois incidentes ameaçadores na última década, está registado", conta.

A cantora explica então estes incidentes, escrevendo que falou com as autoridades quando foi chantageada por alguém que queria tornar pública a sua história e, noutra ocasião, quando três homens tentaram invadir-lhe a casa. "A identificação do violador terá de ser tratada pela polícia e isso é entre mim e eles", sublinha.

Duffy conta ainda que a primeira pessoa a quem falou do sequestro e violação foi uma psicóloga, meses depois de ter estado em cativeiro. "Eu estava suicida nessa altura. Ela conseguiu conhecer-me, viu-me como pessoa", admite. "Sem ela, acho que não teria conseguido ultrapassar o que aconteceu".

A cantora diz ainda que ficou meses sem ver ninguém e que se afastou mesmo da família para tentar recuperar.

A violação é como um homicídio em vida. Estás vivo, mas morto. Tudo o que posso dizer é que levou muito tempo, às vezes pareceu interminável, para reclamar os pedaços estilhaçados de mim".