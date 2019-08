O cantor Ed Sheeran realizou o sonho de uma fã que tem uma doença terminal. Sian Reeds, de 16 anos, foi diagnosticada com um tumor no cérebro, mais precisamente um glioma, que se encontra numa zona inoperável. Assim que soube da doença, a jovem realizou uma lista de desejos, e agora cumpriu um deles, assistir a um concerto do cantor britânico.

A rapariga, que é natural de Portsmouth, Reino Unido, viu o seu sonho tornar-se real depois de um concerto de Ed Sheeran, em Leeds. Depois do espetáculo, foi convidada a dirigir-se aos bastidores da digressão Divide, onde lhe foi dada a hipótese de conhecer Ed Sheeran, com quem tirou fotografias. Por coincidência, fazia anos nesse dia.

A família de Sian Reeds também assistiu ao concerto. O espetáculo foi tão importante para a rapariga que "ela ainda não parou de falar disso", contou a mãe à imprensa inglesa, aproveitando para referir que a filha é "surpreendentemente positiva".

Foi um grande aniversário para a Sian. Estávamos na zona vip quando de repente apareceu o Ed Sheeran", contou o pai a um jornal local.

Na sua lista de desejos, a jovem incluiu mais 21 desejos, dos quais já completou quatro. Antes de conhecer Ed Sheeran, a rapariga já praticou wrestling e assistiu a um festival medieval. Na lista estão ainda sonhos como ser funcionária de um jardim zoológico por um dia ou saltar de paraquedas. Este último desejo motivou uma angariação de fundos, em que a família de Sian Reeds pedia 1500 libras (cerca de 1600 euros). As doações atingiram rapidamente o objetivo e a página já conta com 17 mil libras (perto de 18 mil euros).

O próximo desafio a riscar da lista é uma ida ao parque temático Alton Towers, no centro de Inglaterra.