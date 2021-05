No passado sábado, o “Rock’N Roll” renasceu no velho continente. Chamam-se Måneskin, são uma banda de quatro jovens de Roma e conquistaram o primeiro lugar do Festival da Eurovisão da Canção, que se realizou em Roterdão.

O grupo composto por Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio alcançou um total de 524 pontos, 318 dos quais provenientes do televoto do público, com o tema “Zitti e Buoni”. O rock superou assim os 499 pontos da francesa Barbara Pravi, com o tema “Voilá”, que relembrou os ouvintes de Édith Piaf.

A música é uma mensagem para todos os que se sentem julgados pela sociedade. (…) Somo loucos, mas somos diferentes dos demais”, diz a banda.

Desde início, os Måneskin foram dados como os principais favoritos pelas casas de apostas, algo que acabou por se verificar. Embora os transalpinos estejam habituados a ficar nos lugares cimeiros do Festival da Canção, a Itália não vencia a festival europeu musical desde 1990.

Måneskin levaram o rock até Roterdão com o tema “Zitti e Buoni”, uma expressão tipicamente italiana, que em português se traduz para o “Quieto e caladinho”, que todos ouvimos na infância.

A música aborda a disrupção aos convencionalismos e ao politicamente correto ou socialmente aceite. Na letra, o vernáculo surge com alguma frequência, mas a tradução da letra da Eurovisão para inglês estes desaparecem.

Boa noite, senhoras e senhores, Livrem-se dos atores É melhor agarrarem os ‘testículos' (Eurovisão: convém que não cometam qualquer erro) É melhor estarem calados e portarem-se bem Aqui as pessoas são estranhas, como traficantes de droga”, pode ouvir-se em Roterdão.

Esta é uma das primeiras músicas da banda de Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, que costumavam tocar nas ruas de Roma a troco de moedas oferecidas pelos transeuntes.

O mesmo tema já tinha vencido o Festival de Sanremo 2021, a popular competição musical italiana, em que se encontra o representante do país no Festival Eurovisão da Canção. Na altura, o júri classificou a música como “uma canção insolente” e realçou “as metáforas da letra foram bem escolhidas e comunicam, constantemente, como o ouvinte”.

Não é um tema bonito, as imagens não são agradáveis, porque são, deliberadamente, perturbadoras. É um grito grotesco dos marginalizados desta falsa sociedade”, referiu o júri do Festival de Sanremo 2021.

Måneskin significa "luar" em dinamarquês, a língua original de Victoria De Angelis.

Queremos dizer a toda a Europa e a todo o mundo que o Rock’N Roll nunca vai morrer!”, exclamou o vocalista Damiano David ao receber o prémio.

Itália apenas tinha vencido o Festival Eurovisão da Canção em 1964, com Gigliola Cinquetti e em 1990, com Toto Cutgno. Como vencedor, o país vai ser o palco do evento do próximo ano, mas para o qual ainda não existe um local definido. As edições transalpinas anteriores realizaram-se em Roma e em Nápoles.