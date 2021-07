Tony Carreira regressou esta sexta-feira aos palcos portugueses. Foi no Salão Preto e Prata, do Casino do Estoril, que o cantor voltou a cantar, tudo depois de um problema de saúde e cerca de sete meses depois da morte de Sara Carreira, filha do artista que morreu num acidente de carro.

Os fãs aguardavam este regresso, e à porta da sala de espetáculos foi possível testemunhar a ansiedade de quem ia voltar a ver o cantor.

De coração aberto, Tony Carreira pretende passar uma mensagem de amor, com um concerto cuja receita reverte a 100% para a Associação Sara Carreira.

A última vez que tinha pisado um palco foi em novembro de 2018, e este regresso fica naturalmente marcado pelos momentos mais recentes de dor que a família atravessou.

A ideia passa por um regresso gradual, até porque há já vários concertos agendados para os próximos meses, um deles em novembro, na Altice Arena.